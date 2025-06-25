Bodrum İş İnsanları Derneği, 5. kuruluş yıl dönümünü Yalıkavak Marina’da bulunan bir restoranda düzenlediği programla kutladı. Geceye iş dünyasından kamu temsilcilerine kadar çok sayıda davetli katıldı.

Geleneksel hale gelen kutlama programının 5’incisine; protokol üyelerinin yanı sıra siyasetçiler de katıldı. Gecede, Ortakent Özel Çocuklar Yaşam Merkezi’nin eksikliklerinin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla çekiliş düzenlendi. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği çekilişten elde edilen gelirin, merkezin ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi.

Plaketler takdim edildi

Etkinliğe ev sahipliği yapan restoranın İşletme Müdürü Yusuf Sobacı’ya, katkılarından dolayı Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Sobacı, böyle bir organizasyona destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Derneğin Danışma Kurulu’nda yer alan Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Poyraz’a da katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaketi, Prof. Dr. Aydın Ayaydın takdim etti. Ayaydın konuşmasında, "Oğuz Bey’i bu katkılarından dolayı tebrik ediyorum. Derneğin yanında olmaktan onur duyuyorum, kendimi onlardan biri olarak görüyorum." dedi.

"Ticaretin yanında sosyal sorumluluğu da önemsiyoruz"

Bodrum İş İnsanları Derneği Başkanı Mete Yılanlı ise gecede yaptığı konuşmada, "Biz bu yola ticareti geliştirmek için çıktık ama sosyal sorumluluk projelerini de ihmal etmedik. Bugün Ortakent’teki özel çocuklarımız için buradayız. Çekilişten elde edilen gelir onların eğitim ortamına katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Gecede ayrıca iş insanı Cem Alparslan, merkezin çatı ihtiyacını karşılayacağını duyurarak geceye anlamlı bir katkı sundu.