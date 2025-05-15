Türkiye’nin gözde turizm merkezi Bodrum’da, yaz sezonu öncesi inşaat faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar devreye girdi. 15 Mayıs itibarıyla başlayan yasak kapsamında yarımada genelinde tüm inşaatlar durduruldu. Kuralları ihlal eden firmalara ise para cezası ve şantiye mühürleme işlemleri uygulanacak.

Bodrum Belediyesi tarafından başlatılan denetimlerde zabıta ve ilgili birimler sahada görev yaparken, inşaat firmalarına uyarılar da hoparlörlerden duyuruluyor. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yasağın bu yıl herhangi bir erteleme kararı olmadan yürürlüğe girdiğini belirterek, "Ağır tonajlı araçlar, hafriyat kamyonları, beton mikserleri ve kırıcılar kesinlikle sahada olmayacak. Aksi halde cezai yaptırım uygulanacak, şantiyeler mühürlenecek" dedi.

Başkan Mandalinci, vatandaşlardan da duyarlılık beklediklerini vurgulayarak, yasaklara uymayan faaliyetlerin belediyeye bildirilmesini istedi. Ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını söyleyen Mandalinci, "Bu farkındalıkla sezona huzur içinde gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bodrum’da inşaat yasağı 15 Ekim’e kadar devam edecek.