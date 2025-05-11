Bodrum’un Mumcular-Mazı Yolu üzerinde, 2021 yılında çıkan büyük orman yangınından zarar gören bölgede düzenlenen fidan dikim etkinliğinde 300 adet fıstık çamı toprakla buluşturuldu. Etkinliğe AK Partili yöneticilerin yanı sıra Bodrum Orman İşletme Şefliği personeli de katıldı.

Anneler Günü ile 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen organizasyonda konuşan Bodrum Orman İşletme Şefi Hilal Nalçaoğlu, aile kavramına dikkat çekti. Nalçaoğlu; "Bugün burada çok özel ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ediyoruz. Hem annelerimizi onurlandırmak hem de aile kavramına verdiğimiz değeri göstermek için bir aradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yılı ‘Aile Yılı’ ilan etmesi, aileyi sadece bireylerin bir araya geldiği bir yapı değil, toplumsal direncimizin temeli olarak gördüğümüzün göstergesidir. Bu etkinlik, annelere olan vefamızın ve aileye verdiğimiz önemin sembolüdür. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyor, ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız da yaptığı açıklamada, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Anneler Günü’nü kutlamak amacıyla bir araya geldik. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, ardından Cumhurbaşkanımızın annesi Tenzile Erdoğan ve tüm Bodrumlu anneler adına fidanlar diktik. Şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.