Bodrum Türkbükü Mahallesi mezarlık üst bölümünde başlayan ot yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Ormanlık alanın bulunmadığı, zeytinlik ve makilik alanda saat 18.40 sıralarında başlayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki uçak ve helikopterler havadan, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve orman arazözleri de karadan yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisi ile geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin çabası ile yaklaşık bir buçuk saatlik bir mücadele sonrası kontrol altına alındı. Yanan sahada arazöz ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatıldı.