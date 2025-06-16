Ordu’nun Fatsa ilçesinde galerici esnafının, 20 gün önce satın aldığı ve o günden bu yana kullanılmayan otomobiline yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Konya ilinden ‘ticari araçlara’ uygulanan trafik cezası geldi.

İlçede galerici esnafı Muharrem Kaval (41), 20 gün önce 1994 model otomobil satın aldı. Araç, temizliğinin ardından iş yerinin önüne park edildi. Bu esnada farklı bir araç ile il dışında çıkan Kaval’ın cep telefonuna trafik cezası yazıldığına dair tebliğ edildi. Cezanın, kendilerine ait otobüse geldiğini düşünen Kaval, makbuza baktığında ise şaşırdı. İş yerinin önünde satılmayı bekleyen ve hiç kullanılmayan 1994 model otomobile yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Konya’nın Beyşehir ilçesinden ‘ticari taşıt sürücülerine, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak taşıt kullandırmak’ maddesinden 2 bin 167 TL ceza yazıldığını anlayan galerici esnafı, bu durumun düzeltilmesini talep etti.

"Araç hiç kullanılmadı, mahkemede itiraz etmem gerektiği söylendi"

Aracın iş yerinin önünden dahi kıpırdatılmadığını ileri süren Kaval, "Galerimdeki arkadaşlarımızı aradım ve aracın kullanılıp kullanılmadığını sordum. Aracın hiçbir yere götürülmediğini söylediler ki kamera kayıtları da var. Bunun üzerine Konya Beyşehir Trafik Müdürlüğü’nü aradım, durumu anlattım ve düzeltilmesini istedim. Onlar da bana itiraz merci olmadıklarını, mahkemeye başvurmam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine aracın 1994 model olduğunu ve ticari araç olmadığını söyledim ama mahkemeye gidip itiraz etmem gerektiğini söylediler" dedi.

"Bu durumla karşılaşan başkalarının olduğunu anladım"

Bu durumu video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştığını ifade eden Kaval, "Yorumlarda çok kişinin bu tür olayla karşılaştığını anladım. Bazıları cezayı ödemem gerektiğini, kimisi ise itirazda bulunmam gerektiğini söyledi. Yapılan yanlışın düzeltmek için elimizden geleni yaptık, devletimizin bu konuda yardımcı olmasını bekliyoruz. Sonuçta bunu mahkemeye de versek insanların iş yükünü arttırmış olacağız" diye konuştu.

"Konya’yı bırakın, araç Fatsa’da dahi kullanılmadı, ayrıca araç ticari değil"

"Şuan için 15 günlük itiraz sürecini bekliyorum, bu süre içerisinde bana bir dönüş olmazsa bende yasal hakkımı kullanıp tazminat davası açmayı düşünüyorum diyen galerici esnafı, "Ben vatandaş olarak yapılan bir yanlışın düzeltilmesini istiyorum. Ceza tutarı 2 bin 167 TL, aracım Konya’ya gitmeyi bırakın, Fatsa sınırları içerisinde bile kullanılmadı, buradan kımıldamadı. Araç zaten hem ticari değil" ifadelerine yer verdi.