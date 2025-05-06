Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un gözde mahallelerinden Turgutreis’te ulaşıma nefes aldıracak önemli bir projeye imza atıyor. Bodrum’un Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 34 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen 2 bin 900 metrelik yol çalışması, tüm hızıyla sürüyor. Bodrum Turgutreis’in en işlek güzergahlarından biri olan iki şeritli yolda çalışmaların turizm sezonu başlamadan bitirilmesi hedefleniyor.

2 Bin 900 metrelik yol yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda mevcut kaplamanın sökümü başladı. 2 bin 900 metre uzunluğundaki yol yapım çalışması kapsamında bulvar üzerinde bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolu yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’daki bu yatırımla birlikte bölge trafiğini rahatlatmayı, kent içi hareketliliği artırmayı ve yaya güvenliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Büyükşehir son 1 yılda 213 bin metre yol imalatı gerçekleştirdi

13 ilçesi, 574 mahallesi olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında 2 bin 353 km yol ağı bulunuyor. Bu yollarda bugüne kadar sıcak asfalt, birinci ve ikinci kat sathi kaplama, parke çalışması olmak üzere 3 bin 404 km yol çalışması yaptı. Son 1 yılda 213 bin metre yol imalatı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarını 2025 yılında daha da büyüterek devam ettiriyor.

İpek Dela Aydın: "10 bin 100 tonluk asfalt serimi yapacağız"

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İnşaat Mühendisi İpek Dela Aydın, "Yol yapım çalışmamız 2 bin 900 metre uzunluğunda olup, bulvar üzerindeki bisiklet yolu, yürüyüş yolu ve taşıt yolunu kapsamaktadır. Çalışmalarımızdan mevcut kaplamanın sökümüyle başladık. Devamında ise toplamda 10 bin 100 tonluk bir asfalt serimi yapacağız. Yol yapım çalışmamız kısa sürede tamamlanacak olup, akabinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın, Dünya kenti Muğla vizyonu ile yola çıktığımız ve 34 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğimiz projemizin şimdiden keyifli ve güvenli bir ulaşımın parçası olmasını temenni ediyor ve Bodrum’a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ahmet Aras, Bodrum’un, Muğla’nın sadece ulaşım altyapısını güçlendirmediklerini, aynı zamanda çağdaş bir kent vizyonunun temellerini attıklarını, Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarının artık yalnızca bir ulaşım aksı değil, aynı zamanda Bodrum’un modern yüzünün simgesi olacağını açıkladı.