Bu yıl altıncısı düzenlenen Ege Tiyatrolar Birliği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri töreninden Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, önemli bir ödülle döndü.

26 Haziran Perşembe günü İzmir’de gerçekleştirilen ödül töreninde, tiyatronun grafik ve dekor tasarım sanatçısı Serkan Aktü, sahneye koyulan "Çiçu" adlı oyunun afiş tasarımıyla "Yılın En İyi Oyun Afiş Tasarımı" ödülüne layık görüldü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında adaylığı açıklanan Aktü, özgün ve dikkat çekici tasarımıyla Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’na anlamlı bir başarı kazandırdı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından yapılan açıklamada, "Sanatçımız Serkan Aktü’yü bu değerli ödül için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.