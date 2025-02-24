Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşlara "Böbrekleriniz Ne Durumda" konulu konferans gerçekleştirecek. Konferansta vatandaşlara sağlık alanında önemli bilgiler aktarılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi sağlık konusunda gerçekleştirdiği bilgilendirme programlarına bir yenisini daha ekliyor. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen "Böbrekleriniz Ne Durumda" konulu konferans programı, 25 Şubat Salı günü saat 14.00’da Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Konferans Salonu’nda vatandaşlarla buluşacak. "Erken tespit edin, böbrek sağlığınızı koruyun" mottosuyla gerçekleştirilecek olan konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Hamad Dheir üstlenirken, Dr. Öğr. Üyesi Mahmud İslam konuşmacı olarak katılacak. Programda böbrek sağlığı ve Ramazan’da böbrek sağlığının korunması başta olmak üzere böbrek hastaları ve şeker hastalarının oruç tutması gibi merak edilen hususlar cevap bulacak.