Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş semineri düzenlendi.

Programın girişinde açılan stantları gezen protokol üyeleri daha sonra konferans salonuna geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ‘Bir Kural Bir Ömür’ mottosuyla hayata geçirilen motosiklet kazalarının önlenmesi eylem planı kapsamında düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Karakaya, "Ülkemizde trafiğe kayıtlı toplam araçların yüzde 20’sini motosikletler oluşturmaktadır. Bu oran, motosikletlerin ulaşımda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu gösterirken, aynı zamanda trafikte motosiklet güvenliğinin ne denli büyük bir sorumluluk gerektirdiğini de ortaya koymaktadır. Bitlis özelinde baktığımızda, 2023 yılında 1141 olan tescilli motosiklet sayısının, 15 Mart 2025 itibarıyla 1754’e yükseldiğini görüyoruz. Son 15 ayda yüzde 53’lük bir artış yaşanmıştır. Ancak motosiklet sayısındaki bu hızlı artış, beraberinde bazı riskleri de getirmiştir. Ülkemiz genelinde, motosikletlerin karıştığı kazalar 2024 yılında yüzde 37,4 oranında artmış, ne yazık ki bin 584 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" dedi.

Bitlis’te ise 2023 yılında 36 olan motosiklet kazası sayısının 2024 yılında 76’ya yükseldiğini hatırlatan Vali Karakaya, "İlimizde 94 vatandaşımız yaralanmıştır. Üzülerek belirtmek isterim ki önceki yıllarda can kaybı yaşanmazken, bu yıl bu risk daha da artmıştır. Bugün burada gerçekleştireceğimiz güvenli motosiklet sürücülüğü eğitimi, bu farkındalığı artırmak adına önemli bir adımdır. Özellikle denetimlerin artırılması da bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim Bitlis’te motosikletlere yönelik yapılan uygulamalarda yüzde 251 oranında bir artış sağlanmıştır. Bu denetimlerin temel amacı ceza yazmak değil, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaktır. Trafikte her bireyin hayatı kıymetlidir. Motosiklet sürücülerimizin, hem kendi güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için kurallara azami derecede dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Daha sonra Bitlis Trafik Tescil Denetleme Şube Müdür Vekili Uğur Arslantaş ise motosiklet sayıları ve kazalar hakkında rakamsal verileri paylaştı.

Program, Motosiklet Sürüş Eğitmeni Baran Coşkunsoy tarafından yapılan sunum ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da katıldı.