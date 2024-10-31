BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Bitlis’in Adilcevaz ilçesi ile Van’ın Erciş ilçesi arasındaki karayolunun 32. kilometresinde meydana geldi. L.B. yönetimindeki 63 ADSN 907 plakalı tır ile R.A. yönetimindeki 34 BBP 229 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan E.Ç. yaralandı. Olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı yolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ile normale döndü.