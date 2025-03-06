Bitlis Devlet Hastanesinde ilk defa V-NOTES (İzsiz Cerrahi) tekniğiyle yapılan rahim alma ameliyatı ile 70 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 70 yaşındaki hasta, bazı şikayetlerle Bitlis Devlet Hastanesine başvurdu. Doktorların yaptığı muayenede hastada 2’nci evre rahim sarkması tespit edildi. Ayrıca ek jinekolojik şikayetleri de bulunan hasta için ameliyat planlandı. Hasta, Bitlis’te ilk kez gerçekleştirilen cilt kesisi olmaksızın tamamen vajinal yoldan uygulanan V-NOTES tekniği ile yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bitlis Devlet Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Muzaffer Bulut, bu yöntemle gerçekleştirilen ameliyatın kentte ilk olduğunu belirterek, "Özel laparoskopik cihazlar kullanılarak rahim ve yumurtalıkları alınan hastamız, minimal invaziv cerrahinin sağladığı avantajlardan faydalandı. Bu ileri teknoloji cihazların hastanemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Bitlis İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Gökhan Güzeltaş’a teşekkür ederiz" dedi.