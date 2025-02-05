Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Esenkıyı köyü, güneyinde Van Gölü, kuzeyinde ise Arin Gölü ve Süphan Dağı ile muhteşem güzelliği mest ediyor.

Bitlis il merkezine 115 kilometre, Adilcevaz ilçe merkezine 36 kilometre uzaklıkta bulunan Esenkıyı köyü, doğusunda 3 bin 712 kilometrekarelik yüzey alanıyla Van Gölü, batısında ise bin 657 hektar alana sahip deniz seviyesinden bin 650 metre yükseklikteki Arin Gölü bulunuyor. Her iki göle de kıyısı olma özelliği ile Türkiye’nin essiz görüntülere sahip olan Esenkiyı köyü, ayrıca 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’na karşı harika bir manzaraya sahip. Van Gölü ile Arın gölü arasında bulunan köy, dronla çekilen görüntüler ile muhteşem bir manzaraya sahip.

Esenkıyı köyü konum olarak çok güzel bir köy olduğunu ifade den köy sakinlerinde Cengiz Velioğu, "Tarihi ve doğasıyla muhteşem bir yer. Kuzeyinde kuş cenneti olarak ta adlandırılan Arin Gölü, Güneyinde ise Van Gölü. Muhteşem bir görüntüye sahip" dedi.