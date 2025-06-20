Bitlis’te 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda 97 bin 196 öğrenci karne aldı. 6 bin 520 öğretmen ve idareci de 3 aylık yaz tatiline girdi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya ve Milli Eğitim müdürü Vedat Kaya’nın katıldığı program, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) İlkokulunda gerçekleştirilen programda öğrenciler karne sevinci yaşadı. Sınıfları gezen Vali Karakaya ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya öğrencilere tatil boyunca yapacakları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Öğrencilere karnelerini dağıtan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Karakaya, Tüm ülkemizde olduğu gibi ilimizde de eğitim öğretim yılının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir yol boyunca çocuklarımız derslere çalışıyorlar, anne babalar çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarken, veliler okula götürüp getiriyorlar. Bu zorluklarının yanında bunu severek yapıyorlar. Bugün hasat dönemi. Çocuklanın bir yıl boyunca verdiği emeklerinin karşılığı olan karnelerini teslim ettik. Biz çocuklarımızla akademik anlamda başarıyı değil gelişim açısından da en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Yaz tatili boyunca kitap okumalarını, gezmelerini, arkadaşlarıyla güzel oyun oynamalarını önemsiyoruz. Bitlis ili olarak eğitimde de standartları yükseltmek için bu yıl çalışmaları yoğunlaştırdık. Hem fiziki anlamda da yeni okullar yapılması eğitim kalitesinin artırılması aşamasında programlarımızı çalışma arkadaşlarımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte uygulamaya geçiyoruz. Eğitimin en büyük paydaşlarından birisi öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz fedakârca öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyorlar. Onlara müteşekkiriz. Öğrencilerimiz gelecek nesillere bayrağımızı taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Bütün öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından öğrencilere karnelerin dağıtılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından yaz tatili başlamış oldu.