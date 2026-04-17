Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 'Bitlis Eren Sanat Buluşmaları' sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

20 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek program kapsamında saat 13.30'da 'Ulusal Karma Sergi' açılışı yapılacak, ardından saat 14.30'da 'Sanat Söyleşileri' gerçekleştirilecek. Etkinlikte, sanatın farklı disiplinlerinden eserler sergilenirken, akademisyenler ve sanatçılar da deneyimlerini paylaşacak.

BEÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek organizasyonda toplam 25 üniversite yer alacak. Düzenlenecek sanat buluşmalarının, hem bölgenin kültürel hayatına katkı sunması hem de üniversiteler arası sanatsal etkileşimi artırması bekleniyor.

Sanatın birleştirici gücüne dikkat çeken BEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Masdar, bu tür organizasyonların üniversiteler arası etkileşimi artırdığını ve genç sanatçılar için önemli bir platform sunduğunu belirtti. Masdar, tüm sanatseverleri 20 Nisan'da düzenlenecek sergi ve söyleşilere davet etti.