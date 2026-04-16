Bitlis Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 'Turizm Sektör Temsilcileri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, Meclis Başkan Yardımcısı Ecevit Özkan ve Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü heyeti turizm paydaşlarıyla bir araya gelinerek, sektörün mevcut durumu ve gelişim alanları ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Bitlis İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner, ilin turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit de, TATSO'nun bu alanlardaki çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Program kapsamında, konaklama işletmelerinin 2634 sayılı kanun çerçevesinde yapması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede sürdürülebilirlik ve müzik lisansı gibi bakanlık tarafından talep edilen sertifikalar, fiyat tarifelerinin onay süreçleri ve istatistik sistemine veri girişleri gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, yangın önlemleri kapsamında itfaiye raporlarının güncellenmesi, turizm amaçlı konut kiralama faaliyetleri, deniz turizmi ile ilgili işletmelerin yükümlülükleri ve seyahat acentelerinin karşılaştığı sorunlar değerlendirildi.

Yaklaşan turizm sezonu öncesinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, sektör temsilcileri talep ve önerilerini de dile getirdi. Toplantı, katılımcıların karşılıklı değerlendirmeleri ve çözüm önerilerinin paylaşılmasıyla sona erdi.