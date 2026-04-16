Bitlis'in Adilcevaz Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde gıda güvenliği, hijyen kuralları ve tüketim mallarındaki israfın önlenmesi konularında önemli bilgiler paylaşıldı. Eğitim programı kapsamında, Veteriner Hekim Feyyaz Beşkardeş ve Ziraat Mühendisi Cengiz Bayram tarafından öğrencilere sağlıklı ve güvenli gıda tüketiminin önemi anlatıldı. Uzmanlar, özellikle günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına değinerek, bireysel temizliğin yanı sıra gıdaların doğru saklanması ve tüketilmesi konusunda da bilgilendirmelerde bulundu.

Programda ayrıca, israfın önlenmesinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük önem taşıdığı vurgulandı. Öğrencilere, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırılması ve kaynakların verimli kullanılması gerektiği anlatıldı.