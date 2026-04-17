Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Süphan Dağı eteğindeki Kışkılı Mahallesi, nisanda yer yer 3 metreyi bulan karla baharı bekliyor.

Aydınlar beldesinde nisan ayına rağmen etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle yüksek rakımlı Kışkılı Mahallesi'nde kar kalınlığı yer yer 3 metreyi aşarken, bazı evler ise adeta kara gömüldü.

Süphan Dağı'nın eteğindeki Kışkılı Mahallesi, nisan ortasında yaşanan yoğun kar ve tipi nedeniyle kara gömüldü. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan mahallede, bahar aylarında bile kış şartları hüküm sürüyor. Baharda adeta kara gömülen mahallede, ekipler aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Açılan yolların kısa sürede tekrar karla dolması çalışmaları zorlaştırırken, mahalle sakinleri ise hasretle baharı bekliyor.

Mahalle sakinlerinde Orhan Emen, nisan ayında yaşanan bu durumun günlük hayatı zorlaştırdığını ifade etti. Emen, 'Ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle hastane, okul ve iş gibi temel ihtiyaçlara erişimde zaman zaman sorunlar yaşanıyor' dedi.