Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Arsuz ilçesinde yürütülen ve tamamlanan yatırımları yerinde inceledi.

Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün'ün de eşlik ettiği incelemelerde Başkan Öntürk, ilçede devam eden projeler ile planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.

Spor salonu, çok amaçlı salon, halı saha, sahil bandı düzenlemeleri, plaj alanları ile ilçe merkezi ve çevre yolu projelerini sahada inceleyen Öntürk, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Projeleri yerinde inceleyen Başkan Öntürk, sadece uygulama sürecini değil, aynı zamanda teknik ve planlama aşamalarını da detaylı şekilde değerlendirdi.

Çalışmaların hem teorik altyapısını hem de sahadaki uygulamalarını ele alan Öntürk, projelerin planlanan takvime uygun ve yüksek kalite standartlarında tamamlanması için sürecin yakından takip edildiğini belirtti.