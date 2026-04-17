Bartın Üniversite'sinde (BARÜ) Dünya Sanat Günü kapsamında düzenlenen resim, heykel, müzik ve atölye çalışmalarıyla sanatın farklı alanları bir araya getirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında bir program düzenlendi. Sanatın farklı alanlarını bir araya getiren etkinliğin açılışı Kutlubey Yerleşkesi İİBF- Eğitim Fakültesi Sergi Salonu'nda BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve Bartın Dernekler Federasyonu (BARFED) Başkanı Sabri Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Program, BARÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanları ile Bartın ilindeki görsel sanatlar öğretmenlerinin eserlerinin yer aldığı karma resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Eserleri inceleyen Rektör Akkaya, sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüne vurgu yaparak emeği geçen akademisyen ve öğretmenleri tebrik etti.

Dünya Sanat Günü etkinlikleri çerçevesinde sulu boya, özgün baskı resim, desen ve lavi, ebru, heykel, anime ve manga ile müzik işitme alanlarında atölyeler düzenlendi. Alanında uzman akademisyenler ve öğrenciler tarafından yürütülen bu çalışmalarla katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Ayrıca program kapsamında sulu boya, yağlı boya ve ebru atölyelerinde çeşitli etkinlikler yapıldı. 'Filmlerde Yaşayan Şarkılar' ve 'Royal Jazz Band' konserleri, halk dansları ve modern dans gösterilerine de yer verildi. İki gün boyunca devam eden etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.