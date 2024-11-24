Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göç yolculuğu esnasında bitkin düşen orman çulluğu kuşu, yeniden doğaya salınarak özgürlüğe kanat çırptı.

Kuşadası Belediyesi Haybulans ekibi tarafından bitkin halde bulunan bir orman çulluğu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) teslim edildi. Yapılan incelemelerde çulluğun herhangi bir yarasının olmadığı, yalnızca uzun göç yolculuğundan dolayı bitkin düştüğü belirlendi. EKODOSD tarafından bir gün boyunca misafir edilen çulluğun, beslenmesi ve dinlenmesi sağlandı. Ardından, kuşun stresini azaltmak amacıyla orman kıyısında sulak bir alana bırakıldı. Meşe yapraklarıyla kamufle olması sağlanan çulluk, burada uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra tekrar uçabilme gücüne kavuşarak doğal yaşam alanına döndü.

“Avlanma baskısı türü tehdit ediyor”

Türkiye’nin önemli kuş türlerinden biri olan Orman Çulluğu’nun popülasyonunun, avlanma baskısı nedeniyle ciddi bir tehlike altında olduğunu ifade eden Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve öğrencisi ornitolog Muhammet Ertem, türün karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Uzmanlar, habitat kaybı, yoğun tarım faaliyetleri ve yasadışı avlanmanın çulluğun yaşam alanlarını daralttığını belirtti. Ayrıca iklim değişikliğinin göç yollarını ve kışlama alanlarını etkileyerek uzun vadeli bir tehdit oluşturduğunu da vurguladılar.

Çulluğun yaprak altlarında omurgasız canlıları arayarak beslendiğini ve bu yönüyle ekosistemde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken uzmanlar, kuşun özellikle nemli topraklara sahip yaprak döken ve karışık ormanlarda yaşamayı tercih ettiğini ifade etti.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) “Düşük Tehlike” (LC) kategorisinde sınıflandırdığı Orman Çulluğu, bölgesel popülasyonlarda habitat kaybı ve avlanma nedeniyle tehdit altında bulunurken, ayrıca türün kuş gribine karşı da hassas bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise çulluk gibi türlerin korunmasının ekolojik denge açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.