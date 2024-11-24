Kepez Belediyesi, turuncu kod uyarısı verilen Antalya’da, ilçe sakinlerinden gelen her türlü ihbarı değerlendirerek anında müdahale etti. Kepez’de, ekipler ilçe sakinlerinin karşılaşabileceği olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekledi.

Antalya Meteoroloji Müdürlüğünün turuncu kod uyarısında bulunduğu Antalya’ya 24 saatte 125,7 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın etkisi altına aldığı Antalya’da, Kepez Belediyesi ekipleri de ilçede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekledi. Kepez İletişim Merkezi’ne ilçe sakinlerinden gelen her türlü ihbar dikkate alınarak değerlendirildi. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri anında ihbar adreslerine ulaşarak, gerekli müdahaleleri yaptı. Su baskın riski olabilecek mahalleler ekipler tarafından kontrol edildi, şiddetli rüzgar dolayısıyla devrilen ağaçlar kesildi, ağaçların kapattığı yollar hemen açıldı.

“Kepez’de sel baskınlarına karşı çalışmalar”

Antalya’da Şubat ayında aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınları meydana gelmişti. Bu sel baskınları özellikle Kepez’de etkili olmuş, 1 vatandaşta yaşamını yitirmişti. Geçmişte meydana gelen olumsuzlukların tekrarlanmaması için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, göreve gelir gelmez ilçeyi su baskınlarından korumaya yönelik çalışmalar başlattı. Aşırı yağışlarda yaşanabilecek su taşkını riskini azaltacak çalışmalara hız veren Kepez Belediyesi, ilçede bugüne kadar dere ıslahı, yağmur suyu drenaj kanalı inşası, kanal ve mazgal temizliği çalışmaları yaptı. Yağmur suyu hattı, kanal ve mazgal temizliği çalışmalarıyla ilçeyi kış mevsimine hazırlayan Kepez Belediyesi, alt yapı çalışmalarını Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT işbirliğiyle koordineli bir şekilde sürdürüyor.