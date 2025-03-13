Bartın Üniversitesi (BARÜ) TÜBİTAK tarafından desteklenen yeni projesiyle bitki sınıflandırmasında yenilikçi yöntemler geliştirmeyi hedefliyor.

TÜBİTAK’a en çok proje üreten ve projesi en çok kabul gören üniversitelerden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) yeni çalışmalarıyla başarısını sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak BARÜ Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümünden Doç. Dr. Seyfullah Gökoğlu’nun TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında hazırladığı proje desteklenmeye hak kazandı.

"Bitki Sistematiğinde Yeni Bir Ayrım Kolaylığı: Brassicaceae Familyasına Ait Geometrik Modelin Oluşturulması ve Makine Öğrenmesi ile Sınanması" başlıklı çalışmada bitki türlerinin analiz edilerek sınıflandırılmasında öncü olması hedeflenen uygulamalar gerçekleştirilecek. Birbirlerine oldukça benzeyen bitki sistematiklerinde kullanılan ayırt edici karakterlerin fotoğrafları üzerinden yapılacak görüntü işleme analizleriyle birbirlerinden ayrılması süreçlerine yeni bir bakış açısı getirilecek. Ayrıca, çalışmada elde edilen çıktılar Türkiye’de bulunan canlı çeşitliliğine dair yazımına başlanan ‘Türkiye Florası’ eserine de kaynak oluşturacak.

Yenilikçi ve kapsamlı yöntemlerin yürütüleceği çalışmalara Fen Fakültesinden Doç. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Doç. Dr. Evrim Güler araştırmacı olarak katkı verecek.

Makine öğrenmesi analizi yönteminin bitki sistemlerinde ilk kez kullanılacağı proje hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Gökoğlu, "Tür olarak birbirlerine benzeme eğiliminde olan Turpgiller (Brassicaceae) familyasına ait türlerin tohum makro morfolojik fotoğrafları üzerinde yapılacak görüntü işleme analizleriyle birbirlerinden ayrılarak filogenetik ilişkilerin daha net ortaya koyulmasında yeni işlemler uygulanacak. Bu çalışma ile makine öğrenmesi, ilk kez türlerin benzerlik derecelerinin stespit edilip sistematik durumlarına karar verilmesi amacıyla kullanılacak. Bundan sonraki yakın ilişkili taksonların ayrılması için de öncü nitelik taşıyacak" dedi.

Farklı alanlarda projeler üretiyor olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, "Üniversitemizde bir kültüre dönüştürerek sürdürülebilir hale getirdiğimiz araştırma ve bilim ekosistemimizi desteklenen yeni projelerimizle güçlendirmeye devam ediyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarda yenilikçi yöntemlerin kullanıldığı çevreye duyarlı uygulamaları geliştiriyor, ilgili alanın literatürüne katkı sunuyoruz. Bu kapsamda alanında yenilikçi projeleri dolayısıyla Doç. Dr. Seyfullah Gökoğlu’nu ve proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kurumsal ilerleyişimize sunduğu değerli katkılar için Fen Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bülent Karakaş’a teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlere daha iyiye ulaşma noktasında daima destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize ve ‘Üreten Üniversite’ yolculuğumuzdaki kıymetli teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Orhan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.