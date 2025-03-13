Baharın habercisi olarak bilinen leylekler, bu yıl da Kepsut’a gelerek baharın gelişini müjdeledi. Her yıl mart ayının ortalarında göç eden leyleklerin, yerleşik alanlarına döndükleri görülüyor.

Kepsut’un güzellikleri arasında süzülen bu zarif kuşlar, doğanın uyanışına tanıklık ediyor. Leylekler, yerel halk tarafından coşkuyla karşılanırken, bahar mevsiminin ilk habercisi olarak kabul ediliyor.

Kepsutlu vatandaşlar, leyleklerin dönüşünü kutlamak amacıyla çeşitli etkinlikler ve piknikler düzenlemeye hazırlanıyor. Tarım ve doğal güzellikleri ile ünlü bu bölgede, leyleklerin daha önceki yıllarda olduğu gibi yuvalarına yerleşmesi, baharın bereketli geçeceğini müjdeliyor. Doğanın güzelliklerini ve leyleklerin gökyüzünde uçması vatandaşlar tarafından ilgi ile izleniyor.