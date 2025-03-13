Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması, mektuplaşma aracının canlanması için hayata geçirilen ’İlk Mektubum Mehmetçiğe’ projesi kapsamında, Iğdır’da Özdemir İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, sınırdaki askerlere mektup gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması amacıyla ’İlk Mektubum Mehmetçiğe’ projesi hayata geçirildi. Iğdır’da Özdemir İlkokulu 1’inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmeleriyle, sınırda görev yapan Mehmetçiğe sevgilerini yazarak teşekkür etti. Proje kapsamında 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı personeli, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Yetkililer öğrenciler ile yazma ve boyama çalışması yaptıktan sonra öğrencilerin yazdıkları mektupları bir sandıkta topladı. Toplanan mektuplar daha sonra hudutta görev yapan Mehmetçiğe ulaştırılacak. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; "Milli Eğitim Bakanlığımızla Milli Savunma Bakanlığımız arasında yapılan bir protokol çerçevesinde daha yeni ilkokulu birinci sınıfta okuma ve yazmaya geçen siz kıymetli çocuklarımızın yazmış olduğu ilk cümleler, ilk sözcükler, ilk kelimeler bunun için ayrı bir önemi var. Sizler öğrenmiş olduklarınız okuma ve yazmaya ilk geçişinizin ilk kelimelerini ilk cümlelerini bugün Mehmetçiğe yazdınız" dedi.