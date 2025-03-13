İstanbul Bahçelievler’de 16 yaşındaki çocuğu silahla vurarak öldüren şüpheliler yakalandı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 6 Mart günü saat 18.00 sıralarında sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve 2 arkadaşı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Gencin arkadaşı E.B., ilk ifadesinde sokak üzerinde arkadaşları ile oturdukları sırada isimlerini bilmediği 2 şahsın yaya olarak yanlarına geldiğini ve kendilerine doğru ateş etmeye başladıklarını, o sırada yaralandıklarını belirtti. E.B., husumetlisinin bulunmadığını, saldırının neden gerçekleştiğini bilmediğini söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren Ö.K. ve B.K. isimli şüpheliler yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.K. adliyeye sevk edildi.