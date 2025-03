Akdeniz bölgesinde ilk defa Mersin Erdemli'de adrenalin ve eğlence tutkunları için bisiklet parkuru yapılırken, gençler heyecan dolu anlar yaşamaya başladı.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından eski devlet hastanesi caddesi yanında yaklaşık bin 500 metrekare alana bisiklet parkuru inşa edildi. Bisiklet sporuna yeni başlayan gençlerin kendilerini geliştirmesi için yapılan bisiklet parkuru, aksiyon tutkunlarının yeni adresi haline gelmesinin beklendiği belirtildi. İlk günden itibaren bisiklet parkuru, heyecanı seven sporcu gençlerden yoğun ilgi görmeye başladı. Bisiklet parkurunun ilk ziyaretçilerine Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'da eşlik etti.



"Akdeniz bölgemizde ilk kez Erdemlimizde hayata geçirdik"

Altı binden fazla sporun her dalında öğrencilere eğitim verdiklerine dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara,"13 farklı branşta altı binden fazla öğrencimize sporun her dalında eğitim vermekteyiz. Bugün de gençlerimizin istemiş olduğu bisiklet parkurunu hayata geçirdik. Yaklaşık bir buçuk dönüm üzerine kurulu bir parkur. Akdeniz bölgemizde ilk kez Erdemlimizde hayata geçirdik. Tüm gençlerimizi parkurumuza bekliyoruz"dedi.

Parkura gelen gençlerden Zeynel Özkan Turaç,"Bisikleti spor olarak da sürüyoruz, eğlence olarak da sürüyoruz. Böyle bir parkuru açan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bisiklet parkurunu çok beğendiğini belirten Mert Kuzey Yıldız da " Mükemmel bir yer gerçekten, gerçekten çok eğleniyoruz. Adrenalin ve heyecan dolu bir rampa olmuş "şeklinde konuştu.

Hizmete giren ve adrenalin tutkunlarını ağırlayan bisiklet parkurunun her gün 07.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA