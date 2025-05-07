Birleşik Krallık Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Konsolosu Neale Jones, Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay ve beraberindeki heyet Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

Vali Akbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Muğla hakkında Büyükelçi Jill Morris’e bilgi verdi. Tatillerinde ‘Yeryüzü Cenneti’ olarak bilinen Muğla’yı tercih eden Britanyalı misafirlerin sayısındaki artışa dikkat çeken Vali Akbıyık, "Muğla’mız, Britanyalı misafirlerimizin gözdesi olmaya devam ediyor. İlimizi ziyaret eden yabancı misafirlerimizin ilimizden memnun ayrılmaları ve ilimizi tekrar tekrar ziyaret etmeleri bizleri mutlu ediyor. Alınan rezervasyonlara bakıldığında bu yıl Britanyalı ziyaretçi sayısının rekor seviyeye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Büyükelçi Jill Morris, İngiliz turistlerin Muğla’ya özel ilgi gösterdiklerini ve Muğla’dan memnun bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, vatandaşlarına güvenli bir ortam sağladıkları için Vali İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Vali İdris Akbıyık’ın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret eden Büyükelçi Jill Morris ve beraberindeki heyete Başkan Aras teşekkür etti. Aras, "Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sayın Jill Morris’in Muğla’mızı ziyareti, kentimiz adına oldukça kıymetliydi. Görüşmemizde, kültürel bağları güçlendirmek, turizmde ortak projeler geliştirmek ve sürdürülebilirlik ekseninde yeni iş birliklerine kapı aralamak adına verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve yapıcı yaklaşımları için Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum" dedi.