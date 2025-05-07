Altın Emlak Global, yurt dışında da büyümesine devam ediyor. Firma, yurt dışındaki yeni temsilciliğini gayrimenkul sektöründe son yılların yükselen değeri Dubai’de, kentin "downtown" olarak adlandırılan bölgesinde açtı.

Altın Emlak Global, yurt dışındaki yeni temsilciliğini gayrimenkul sektöründe son yılların yükselen değeri Dubai’de açtı.

"Bu büyük pazarı değerlendirmeliyiz"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Dubai Downtown Temsilcisi Sami Dağıstanlı "Dubai, başta Arap coğrafyası ve Körfez ülkeleri olmak üzere küresel ölçekte gayrimenkul sektörünün yükselen yıldızı. 150 bin kadar Türk vatandaşının ikamet ettiği kentte 2024 verilerine göre 140 milyar dolarlık bir gayrimenkul ihracatı söz konusu. Altın Emlak Global olarak bu büyük pazarı değerlendirmemiz şart. Dört yıl önce hayata geçirdiğimiz Seven Luxury Real Estate firmamızla Türkiye’nin en sistemli, lider franchising gayrimenkul firması olan Altın Emlak Global’i Dubai’de temsil etmek ve Dubaililer ile buluşturmak bizim için heyecan verici ve büyük bir onurdur" diye konuştu.

"Bölge için önemli bir üs"

Firma olarak yurt içi-yurt dışı fark etmeksizin nitelikli büyümeye devam edeceklerinin altını çizen Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise "Altın Emlak Global, Türkiye’nin en önemli yerli ve milli franchise gayrimenkul firması olarak en kaliteli ve nitelikli hizmeti Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu an Türkiye’de ve globalde, 8 ülkede 150’ye yakın ofisimiz var. Almanya ve Hollanda ile Avrupa’ya, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan ile Turan ve Türkistan coğrafyasına, Dubai ile de Arap coğrafyasına girmiş bulunuyoruz. Dubai Temsilciliğimizi Arap Yarımadası ve Körfez ülkeleri için önemli bir yatırım üssü olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz dünyanın her ülkesinde yer almak"

Altın Emlak Global Genel Müdürü Olcay Selvi ise Dubai açılımı için şunları söyledi: "Kendimizi Türkiye ile sınırlandırmıyoruz. Nitelikli ve sistemli gayrimenkul danışmanlık hizmetini tüm dünyayla buluşturmayı amaçlıyoruz. Dolayısıyla bu vizyon kapsamında hedefimiz dünyanın her ülkesinde yer almak. Halen birçok ülke için temsilcilik ve master franchise görüşmelerimiz devam ediyor. Böylece iki yönlü bir süreç geliştirmeyi planlıyoruz. Hem ülkemize yatırım çekmeyi hem de yurt içindeki girişimcilerimizi yurt dışında da yatırım yapmak için yönlendirmeyi ve bu yolda onlara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz."