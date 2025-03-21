Dünya Su Günü etkinleri kapsamında Ödemiş Birgi’de belediye temizlik personeli ve öğrenciler tarafından dere temizliği gerçekleştirdi.

Artan su krizine yönelik farkındalık kazandırmak, su krizinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak amacıyla tarihi Birgi kentindeki derede temizlik çalışması yapıldı. Etkinlik, sabah saatlerinde Belediye Başkan Yardımcısı M. Cumhur Şener, Birgi Muhtarı Mutlu Sulukan, Ödemiş Gazi Umurbey Lisesi ve Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Belediye Başkan Yardımcısı M.Cumhur Şener yaptığı açıklamada; "Tarihi Birgi’nin ortasından geçen dere, doğal görünümüyle kente ayrı bir güzellik katıyor. Öğrencilerimizin desteği ile dere içindeki plastik şişe, kağıt, poşet, cam gibi atıkların temizliğini gerçekleştirdik. Doğal yaşam alanlarımı korumak ve su kaynaklarımızı temiz tutmak için hem dere temizliğini hem de baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramımızı doğaya olan saygımız ve sevgimizle kutladık. Temizlemek belediye olarak bizlerin görevi olduğu kadar vatandaşlarımızı da temiz tutmak konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Dünyamız maalesef bir su kriziyle karşı karşıya. Ülkemizde ise gelecek yıllarda artan nüfus ve iklim değişikliği ile birlikte su kaynaklarında meydana gelebilecek kayıplarla karşı karşıyadır. Su tasarrufu artık herkesin dikkat etmesi gereken bir konu haline geldi. Gündelik hayatımızda alabileceğimiz basit önlemler sayesinde su kullanımını azaltabilir, azalan kaynaklarımızı daha ölçülü kullanmaya başlayabilirsiniz" sözlerine yer verdi.