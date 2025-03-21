21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla dağıtılan ücretsiz fidanları almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 21-26 Mart Orman Haftası sebebiyle Gazi Orhan Parkı’nda 2 bin 500 adet fidan dağıtıldı. Ücretsiz fidan almak isteyen vatandaşlar büyük izdiham oluşturdu. Cuma namazı sonrasında başlayan dağıtımda, vatandaşlar fidan almak için adeta birbirleriyle yarıştı. Yetkililer sırayı bozmaması ve herkese yetecek kadar fidan olduğu konusundan uyarılarına rağmen, vatandaşlar bira önce almak için büyük çaba sarf etti.

Ücretsiz fidan alan vatandaşlar bahçelerine ekeceğini belirtirken Burs Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ise teşekkür etti. Ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde toplam 10 bin fidan dağıtıldı.

Ekipler, ormanların korunması ve yangınları hakkında ise bütün vatandaşlarla broşür dağıtarak dikkatli olmalarını istedi.