Türkiye, bu yıl meydana gelen 6 bin 800 orman yangınına karşı yürütülen çalışmalarda, hava araçlarıyla 25 bin saatlik uçuş gerçekleştirilerek 210 bin ton suyla müdahale edildi.

Türkiye’nin 23,4 milyon hektarlık alana denk gelen yüzde 30’luk yüz ölçümü ormanlarla kaplı. Her yıl bu ormanları korumak için binlerce personel havadan ve karadan çeşitli yöntemlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda, sadece 2025 yılında ortaya çıkan 6 bin 800 orman yangınıyla canla başla mücadele edildi. Bu yıl gerçekleştirilen orman yangınlarıyla mücadele sırasında ise toplamda 146 adet hava aracı, 5 binden fazla kara aracı, 25 bin personel ve 133 bin gönüllünün yanı sıra binlerce vatandaş yer aldı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Toplamda 6 bin 800 adet orman yangınıyla mücadele etmek durumunda kaldık"

Özellikle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin dünyada her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladığı bir yılın yaşandığını belirten Karacabey, "Amerika’dan başlamak üzere bizim de içinde bulunduğumuz Akdeniz iklim kuşağının hakim olduğu ülkeler, büyük orman yangınlarıyla mücadele etti. Portekiz, İspanya gibi Avrupa ülkelerinde maalesef 1 milyon hektardan fazla orman alanı yangınlar sırasında zarar gördü. Ülkemizde 2024 yılında yaşanan kuraklığın etkisinin çok fazla sebep olması neticesinde bugüne kadar toplamda 6 bin 800 adet orman yangınıyla mücadele etmek durumunda kaldık ve bu yangınların tamamını da bugün itibariyle söndürmüş durumdayız. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedileceği uzun yıllar yapılan araştırmalar, tespitler neticesinde zaten belirtilmiş durumdaydı. Bu yıl 27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA olmak üzere toplamda 146 hava aracıyla ve toplamda sayım 5 bini geçen kara aracıyla birlikte yangınla mücadelede çalıştık. 25 bin personelimiz ve 133 bin orman yangın gönüllümüzü de ifade etmemde fayda var. Yangınla mücadelede hava araçları daha etkiliymiş gibi değerlendirilse de bütün dünyada kabul edilen bir gerçek var ki yangını kara ekipleri söndürür. Yerden müdahale etmediğiniz hiçbir yangını hava araçlarıyla söndürmeniz mümkün değil" dedi.

"Yangınların yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı"

Aynı zamanda Karacabey, şu ifadelere yer verdi:

"Yangınların yüzde 96’sı maalesef insan kaynaklı. Bunun sadece yüzde 8’i kasıtlı. Geriye kalan yüzde 88’lik kısmı ihmal ve dikkatsizlik diye ifade edebileceğimiz alt kırılımları dağılsa bile toplamda yüzde 88’i maalesef ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıkıyor. Dikkatli davranırsak bu yangınlar hiç yaşanmayacak. 23 bin orman köyünde yaşayan vatandaşlarımızla yüz yüze görüşerek angına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmaları konusunda hatırlatmalarda bulunduk. Öğrencilerimizle buluştuk okullarda. Askeri birliklere, avcılara, arıcılara, çobanlara ulaştık. Arazide en çok bulunan insanlar onlar çünkü."

"Ülkemizin 23,4 milyon hektarlık, yüzde 30’luk kısmı bugün itibariyle ormanlarla kaplı"

Türkiye’nin ormanlık alanlarına dair konuşan Karacabey, "Akdeniz bölgesi başta olmak üzere kumul alanların ağaçlandırmasında özellikle şu ana kadar 24 bin hektar kumul alanı ağaçlandırdık ve bugün kaliteli, güzel ormanlar orada boy gösteriyor. Aynı zamanda kurak, yarı kurak bölge olarak ifade ettiğimiz İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde de o bölgenin toprak ve iklim şartlarına uygun türlerle yaptığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla ülkemiz bugün dünyada orman varlığını artıran dünyada 6’ncı sırada, Avrupa’da ilk sırada yer alan ülke. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında dünyada 4’üncü, Avrupa’da ilk sıradayız. Bütün bu çalışmalar neticesinde Türkiye FAO’nun raporlarına göre dünya üzerindeki ülkeler arasında orman varlığı bakımından 46’ıncı sıradayken şimdi 19 basamak birden yükselerek 27’nci sıraya ulaşmış durumda. Ülkemizin 23,4 milyon hektarlık kısmı yani karasal alanımızın yüzde 30’luk kısmı bugün itibariyle ormanlarla kaplı. Attığınız 3 adımdan biri ormanlık alana isabet ediyor" ifadelerini kullandı.

"İHA’lar orman yangınlarının yüzde 95’inin henüz 10 hektara ulaşmadan yetişip söndürmemizi sağladı"

Orman alanlarının artırılması, korunmasıyla ilgili çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Karacabey, "186 yıllık tecrübenin yanında günün gelişen ve değişen teknolojilerini de Orman Genel Müdürlüğü olarak kullanıyoruz. Dünyada ormanları gözetlemede ve orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan 2 ülkeden birisi Türkiye. Avrupa’da ilk ülke olarak biz varız. Bu teknoloji sayesinde ormanlarımızdaki en ufak bir dumanı 2 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tespit ederek ortalama 11 dakika içerisinde de ilk müdahaleyi gerçekleştiriyoruz. Bu yangınların daha fazla büyümeden henüz küçükken bizim yetişip söndürmemizi sağlıyor. 6 bin 800 adet orman yangınının yüzde 95’inin henüz 10 hektara ulaşmadan yetişip söndürmemizi sağladı. Sadece yüzde 5’lik bir kısım 10 hektarın üzerinde bir alana yayıldı. Bu da 6 bin 800 adet yangını göz önünde bulundurursak yüzde 5’lik kısmın ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yüzde 5’lik kısım da bizim aynı anda başka noktalarda yangınlara müdahale ederken çıkmış yangınlardır. Orman içerisindeki yolda bile araçla 100 kilometre hız yapamayacağınız bir ortamda 100 kilometre hızında esen bir rüzgarın, üstelik yolun dışında eğimli arazilerde ormanın içerisinde ilerleyen bir yangına yetişip onu durdurmanın, söndürmenin ne kadar zor olduğunu takdir edeceksiniz" diye konuştu.

Yaklaşık 7 bin yangına müdahale edildi ve 210 bin ton su atıldı

İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgilere göre, 1 Ocak-7 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam 6 bin 800 yangın meydana geldi. Bu yangınların yaklaşık 3 bini orman yangınları, 4 bin kadarını ise ziraat yangınları oluşturdu. Yangınlara müdahalede hava araçları yoğun olarak görev aldı. Buna göre, uçaklar 5 bin 197 saat 7 dakika uçuş yaparak 8 bin 694 sorti gerçekleştirdi ve 32 bin 667 ton su attı. Helikopterler 13 bin 674 saat 38 dakika havada kalarak 56 bin 650 sorti yaptı ve 177 bin 724 ton su ile yangınlara müdahale etti. Yangınların tespit ve takibinde görev yapan İnsansız Hava Araçları (İHA) ise toplam 6 bin 16 saat 16 dakika uçuş gerçekleştirdi. Böylece bu yılın ilk 9 ayında, hava araçları toplamda 24 bin 882 saat 1 dakika havada kalarak 65 bin 344 sorti ile 210 bin 391 ton su atımı yaptı.

"Önceden 1 ton suyla söndürebildiğiniz yangını şimdi 4-5 ton su kullanarak ancak söndürebiliyorsunuz"

Yangın çıkan bölgelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerinde, vatandaşların bahçelerindeki otları temizledikten sonra kalan artıkları yaktıklarını ancak şimdiye kadar bu ateşleri kontrol altına almayı başardıklarını söylediklerini belirten Karcabay, "Kuraklığın etkisiyle yanıcı maddelerin yanma şiddeti 3 kat artmış durumda. Dolayısıyla en ufak bir kıvılcım anında büyük bir yangına dönüşebiliyor. Nemin olmamasından dolayı da daha çok mücadeleyle söndürebiliyorsunuz. Önceden 1 ton suyla söndürebildiğiniz yangını şimdi 4-5 ton su kullanarak ancak söndürebiliyorsunuz. Vatandaşlarımız her ne suretle olursa olsun açık alanda kesinlikle hiçbir kıvılcıma meydan vermemeleri gerekiyor. Ateş yakmaktan bahsetmiyoruz. Çünkü bir spiral makinesinden çıkan kıvılcım normalde bir yeri yakmaz. İnsanın üzerine geldiğinde bile kıyafetini yakmaz ama o kıvılcım yangına sebep olabiliyor artık. Kaynak makinesinden sıçrayan bir kıvılcım yangına sebep olabiliyor. Hatta rampalarda araçların egzozundan çıkan kıvılcımların yangına sebep olduğuna şahit olduk. Bunlar çok ekstrem durumlar. Bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Ben buraya bir ateş yakayım da söndürürüm dememeli vatandaşlarımız. Ateş hızlı bir şekilde yayılıp büyük felaketlere sebep olabiliyor" şeklinde konuştu.