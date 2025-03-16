Bolu’nun Mudurnu ilçesinde ailesinin gözü gibi baktığı doğuştan engelli 26 yaşındaki Can Kahraman, hayatını kaybetti. Can, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde annesi, babası ve fizyoterapisti gözyaşlarına boğuldu.

Mudurnu’nun Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman, spastik engelli olarak dünyaya geldi. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can’ın tüm bakımlarını annesi üstlendi. Yıllarca büyük bir özveriyle oğluna bakan Fatma Kahraman, ona adeta hayatını adadı.

Dün gece evinde hayatını kaybeden Can’dan geriye ise hatıraları kaldı. 1 yıl önce İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan fedakar anne, "25 yıldır hiç yılmadım" sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

Can Kahraman, hiç yürüyemediği, koşamadığı ve çocukluğunu yaşayamadığı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Can, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.

"Yine de gözleri gülerdi"

Acılı baba Şaban Kahraman, "O kadar zor şartlara rağmen yine de gözleri gülerdi. Onun çektiği acıları normal bir insan çekmemiştir. Annesi kendini suçlu hissediyor ’uyurken bakmadım’ diye. Son zamanlarda ağrıları azalmıştı" dedi.

"Dün vedalaştık sanki"

Can’ın fizyoterapisti Dilek Genç ise, "Dün vedalaştık sanki. Son kez seansımızı yaptık. Cumartesi günleri geliyorum ben. En son dün görüştük" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı anne Fatma Kahraman ise oğlunun mezarında ağıtlarıyla yürekleri dağladı.