Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen eğitim ve konferanslar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek konferansta meme kanserine dair detaylar ele alınacak. Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde "Sevdikleriniz İçin, Kendiniz İçin: Bir Kontrol Bir Hayat" başlığı adı altında düzenlenecek konferans, 16 Ekim Perşembe günü saat 13.00’da Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Özel bir hastanenin Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Havva Belma Koçer’in konuşmacı olarak katılacağı konferansta erken teşhisin önemi, kendi kendine muayene yöntemleri ve modern tedavi yaklaşımları hakkında önemli bilgiler paylaşılacak.