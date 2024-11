Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde kentin genelini saran kitap okuma kampanyası düzenledi. Vatandaşlar her gün akşam saat 20.00’de 20 dakikalık kitap okuma etkinliği düzenliyor. Esnaftan yolcuya, öğrenciden ev hanımına herkesin kitap okuduğu ilçe, projeyle Türkiye’ye örnek oluyor.

Çemişgezek Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor’un himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda ’Her Akşam Saat 20.00’de 20 Dakika Kitap Okuyorum’ projesi çerçevesinde kampanya başlatıldı. Eğitim ve öğretim konusundaki başarısı, geçmiş yıllarda birçok kez ulusal yayınlarda gündem olan Çemişgezek ilçesinde herkes her akşam saat 20.00’de kitap okumaya başlıyor. Esnafından öğrencisine, ev hanımından memuruna, bütün vatandaşlar kampanyaya destek veriyor.

"Kadın programları izleyeceğimize kitap okuyalım"

Eğitimli toplumda kadına şiddet olmayacağını aktaran 66 yaşındaki ev hanımı Memduh Köse, "Ben 3 evlat, 4 torun sahibiyim. Rabbim onları ve herkesi bağışlasın. Memleketimiz Çemişgezek okumayı yazmayı çok seviyor. Çocuklarımız zaten okumayı seviyor biz de seviyoruz. Biz de küçüklükten beri okumuşuz. Öğretmenlerimiz de çok iyi çocuklarımızla ilgileniyorlar. Allah’a şükür Allah hepsini bağışlasın. Eğitimli toplumda ahlak olur, eğitimli toplumda kadına şiddet olmaz. Eğitimli toplumda adli vaka olmaz. Eğitimli toplumda seviye olur, güzellik olur, görgü olur, kural olur, şiddet olmaz. Herkesi mutlaka kitap okumaya davet ediyorum. Herkes mutlaka kitap okusun. Kitap okumak bir sabah kahvesi kadar keyiflidir. Düzensiz kadın programlarını izleyeceğimize oturup kitap okuyalım, daha keyif veriyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz akşam saat 20.00’de 20 dakika kitap okuma kampanyası başlatmış. Ben zaten okuyorum, torunum da bu konuda bana bilgi verdi, çok sevindim. Çocuklarımıza emek veren öğretmenlerimize, okul müdürlerimize ve ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Çemişgezek ilçemizden tüm Türkiye’ye sesleniyorum lütfen okuyun, okuyun, okuyun" dedi.

"Herkesi kitap okumaya davet ediyorum"

Herkesi kitap okumaya davet eden Kerem Balcı ise, "Ben zaten okumayı seven biriydim. Böylece bu etkinliğe ayrıca sevindim. Genç ve yaşlı demeden herkesi kitap okumaya davet ediyorum. Eve gittiğimde anne, babam, dayım ve ninem ile hep birlikte kitap okuyoruz. Gelin hep birlikte kitapların sihirli dünyasında yol bulalım" diye konuştu.

"Teknoloji bağımlılığının önüne geçebilmek adına ailecek kitap okuyoruz"

Çemişgezek halkının her gün saat 20.00’de dijital ortamdan uzaklaşıp kitaplara yöneldiğini belirten Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker, "Çemişgezek Kaymakamımız Orçun Cüneyt Zor’un himayelerinde, Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonunda bir kitap okuma seferberliği başlattık. Her gün saat 20.00’de tüm ilçe halkı olarak 20 dakika kitap okuyoruz. Bu etkinliğimize hem öğrencilerimiz hem velilerimiz hem de ilçemizdeki herkes dahil oldu. Günümüzde öğrencilerimizin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olan teknoloji bağımlılığın önüne geçebilmek adına, her gün 20 dakika televizyonlarımızı, tabletlerimizi, bilgisayarlarımızı ve telefonlarımızı bir tarafa bırakarak, ailecek kitap okuyoruz. Bu etkinliğin hem öğrencilerimize hem velilerimize de bir farkındalık oluşturacağını ve faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.