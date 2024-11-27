Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve çevre iller için kar uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Bayburt’ta kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bayburt için kar uyarısında bulunan meteorolojiden, "Bölgemiz genelinde hava çok bulutlu olacak. Bayburt ve Erzurum kar yağışlı, Erzincan’ın kuzeyi aralıklı kar yağışlı, Ardahan ve çevrelerinin ise kuvvetli yer yer yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor" açıklaması yapıldı. Sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı meteoroloji vatandaşları uyararak, tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği Bayburt merkezinde ve ilçelerinde hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.