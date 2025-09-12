Batman’ın Gercüş ilçesinde Seyit Bilal Zevi etkinliği düzenlendi. Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyünde bulunan Seyit Bilal Türbesi, her yıl eylül ayının ikinci haftasında ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Bu yıl da türbenin bulunduğu köye akın eden vatandaşlar, hayvan keserek, dileklerinin kabul olması için Allah’a dua etti.

Becirman’daki anma etkinlikleri, hem manevi yönü hem de toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir gelenek olarak dikkat çekiyor. Bölge halkı, Seyit Bilal’i anma gününü sadece dini bir ritüel olarak değil, aynı zamanda birlik ve beraberliğin sembolü olarak görüyor. Anma etkinliğine Gercüş Kaymakamı Muhammet Öztaş, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, Gercüş İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Sedat Güneş, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gercüş Seyit Bilal etkinliği kapsamında Gercüş kaymakamlığı tarafından çocuklar için şişme oyun parkı kuruldu. Şişme oyun parkını ziyaret eden Gercüş Kaymakamı Muhammed Öztaş çocuklara pamuklu şeker dağıttı. Doyasıya eğlenen çocuklar, Kaymakam Muhammed Öztaş’a teşekkür etti.

Etkinlik alanında çıkan yangın söndürüldü

Seyit Bilal Zevi etkinliğinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyünce vatandaşlar panik yaşadı. Yangına bölgede bulunan vatandaşların erken müdahale etmesi, alevlerin büyümesini önledi. Vatandaşların vaktinde müdahalesi ile yangın söndürüldü.