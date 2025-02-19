Bingöl’ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinin tamamında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları yarın da devam edeceğinden buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyündeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, il merkezi ile Genç ve Solhan ilçelerimizde ise taşımalı eğitim yoluyla okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 20 Şubat Perşembe günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz aynı gün idari izinli saylacaklardır" denildi.