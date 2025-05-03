Bingöl’ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ahır çöktü, bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Karlıova ilçesi Bahçe köyü Kendosor mevkiinde bulunan bir işletmeye ait ahırda, aşırı yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonucunda ahırda bulunan büyükbaş hayvanlardan biri telef olurken bir hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Ahırda bulunan diğer 9 büyükbaş hayvan ise herhangi bir zarar görmeden bulundukları yerden çıkarıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gerekli incelemeler gerçekleştirildi.