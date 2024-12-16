Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 43 adet suç kaydı ve 6 farklı suçtan aranması bulunan şüpheli yakalandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede hakaret, görevi yaptırmamak için direnme, silahla tehdit, kasten yaralama ve tehdit uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kullanma, kullanma veya bulundurma suçlarından aranması olan ve ayrıca 43 adet suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Şüphelinin adli tahkikatının devam ettiği bildirildi.