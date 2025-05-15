Bursa’daki kimlik sertifikalı bina sayısı artıyor.

Bursa merkezli Abdullah Burkay İnşaat firması taahhüdünü üstlendiği bina ve tesisleri bitirmesinin ardından sektörde bir ilke imza atarak " Bina Kimlik Sertifikası" ile teslim ediyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İnşaat Mühendisi Tolga Üstünsu " Binaları teslim ederken verdiğimiz kimlik sertifikalarının üzerindeki kare kod okutulduktan sonra firmaya verdiğimiz özel şifre ile girilen sertifika içinde binanın mimari, statik, elektrik, mekanik projeleri, zemin etüdü, ÇED Raporu, ruhsat, beton test raporu, demir test raporu, yapı kullanma izni gibi bütün bilgilere ulaşmak mümkündür" dedi.

Tolga Üstünsu, bütün bu belgelere her türlü dijital ortamdan tek tuşla ulaşılmasının; yapı kontrol disiplinleri ve gelecekteki muhtemel bina tadilat ve revizyon çalışmaları için çok önemli olduğunu ifade etti.