Fiziksel engeli bulunan 13 yaşındaki Emre Güler, Atla Terapi Merkezi’nde aldığı eğitimle hem denge kurma hem de esneklik konusunda önemli gelişim sağladı. Anne Kübra Güler, buradaki eğitimin Emre’nin yürümesini olumlu yönde etkilediğini söyledi.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından faaliyette olan ve bu hafta 10. yılını kutladığı Atla Terapi Merkezi, engelli çocuklara destekleyici rol oynuyor. Özel çocukların kas gelişimi, esneklik, güç, denge, koordinasyon, daha güçlü hareket yeteneği kazandırmasının yanı sıra öz güven, disiplin ve zihinsel rahatlamalarını sağlıyor. Doğduktan 1 ay sonra fiziksel engeli tespit edilen Emre Güler (13) de bu merkezde aldığı eğitimle, fiziksel tedavisinde gelişim gösterdi. Emre’nin annesi Kübra Güler, Atla Terapi Merkezi ile tanışmaları, eğitim süreci ve düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine paylaştı. Merkezde 5 yıldır eğitim aldıklarını belirten Güler, "Emre 4 yaşındayken başladı aslında ama farklı bir ilçeye taşındığımız için bir kopma oldu. Sonrasında tekrar devam ettik. At kılının engelli çocuklara çok iyi geldiğine yönelik bilimsel bir açıklama yapıldı. Emre’nin fiziksel engeli olduğu için at üzerinde denge kurma yönünde çok olumlu sonuçlar aldık. Biz memnunuz, haftada 1 kere geliyoruz. Emre de hayvansever birisi olduğu için atları çok seviyor" diye konuştu.

"Başladığında ayakta duramıyordu, şimdi yürüyebiliyor"

Jokey arkadaşının önerisiyle çocuğu için eğitim aldıklarını sözlerine ekleyen Kübra Güler, "Emre doğduğundan beri fizik tedavi aldığı için atın faydalı olacağına dair fizyoterapisti de önerdi. Fizyoterapistin onayı olmadan buraya başlamadık. Emre, ilk başladığında ayağının üzerinde duramıyordu. Şimdi yürüyebiliyor. Fizik tedavi ile birlikte oryantasyon sürecimiz oldu ama alıştı. Buraya gelirken çok mutlu oluyor, dönüşte attan indiği için mutsuz oluyor. Eğitim merkezinde çalışanlar çok güler yüzlü insanlar. Biz mutlu geliyoruz, mutlu ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.