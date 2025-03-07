Millî Eğitim Bakanlığınca, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci kapsamında yapılan ön değerlendirme uygulama sonuçları açıklandı. Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.ANKARA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerine öğrenci yerleştirme sürecinde aday gösterilen öğrenciler için yapılan ön değerlendirme uygulamaları, 1 Mart 2025 tarihinde tamamlandı.

Ön değerlendirme sonuçlarına göre, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 8 Nisan'dan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden temin edilebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı planlanarak 14 Nisan 2025'te başlayacak.

Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirebilecek.

Ön değerlendirme uygulama sonuçları için TIKLAYABİLİRSİNİZ