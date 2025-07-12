Karabük Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen yaz dönemi etkinlikleri kapsamında "Bilimsel Oyun Gecesi" programı, Karabük Bilim Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, farklı yaş gruplarından çocuklar ve aileleri bilim dolu bir akşam yaşadı. Programda bilimsel oyun istasyonları, deney gösterileri, yarışmalar ve drama atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler eş zamanlı olarak sunuldu.

Etkinlik alanında kurulan uygulamalı atölyeler ve etkileşimli oyun parkurları, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu. Etkinlikler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütüldü.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine değinerek, "Bilimle büyüyen nesiller hedefliyoruz. Bilim Merkezi’mizde gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerle çocuklarımıza hem nitelikli vakit geçirecekleri alanlar sunuyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yaz dönemi boyunca Bilim Merkezi bünyesinde benzer içeriklerle eğitsel ve sosyal etkinliklerin süreceği bildirildi.