Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde yürütülen 18 patentli projeden biri olan HBX-HGM71, yerli ve stratejik bir sağlık teknolojisi olarak bilim dünyasının da dikkatini çektiği belirtildi. Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından geliştirilen formülasyon, yalnızca antibakteriyel değil, aynı zamanda antiviral, antifungal, antiparazitik ve antikanser etkileriyle de ön plana çıktığı belirtildi.

Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarı’nda yapılan testlerde 3 dakikada 13,5 milyar patojeni yok etmesi resmi olarak tescil edilen HBX-HGM71’in bu başarısının ilgili kurum-kuruluş ve sektör temsilcilerinin dikkatini çektiğini belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "Yaklaşık çeyrek asır önce inanç ve azimle çıktığımız bu yolda hayallerimiz gerçeğe döndü. 100 ml ürün içerisine laboratuvar koşullarında 1,35x10 kob/ml (13 milyar 500 milyon) patojen bakteri aşılandı. Ürün, yalnızca 3 dakika içerisinde bu yoğun mikrobiyal yükü 240 kob/ml seviyesine indirerek %99,99 oranında yok etme başarısı gösterdi. Testlerde, Escherichia coli (ATCC 35218), Salmonella typhimurium (ATCC 14028), Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Listeria monocytogenes (ATCC 19115), Bacillus cereus (ATCC 10876), Clostridium perfringens (ATCC 13124), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Enterococcus faecalis (ATCC 14506), Klebsiella aerogenes (ATCC 13048) bakterileri aşılandı. Bu bakteriler; gıda zehirlenmeleri, sepsis, akciğer enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalardaki ölümlere yol açabilen dirençli patojenler arasında yer alıyor" dedi.

"Hayalimiz gerçek oldu".

Rekor sayılabilecek bir sonuca ulaştıklarını ve şimdiki hedeflerinin 1 dakika içinde yaklaşık 20 milyardan oluşan 11 agresif ve ölümcül bakteriyi, yine diğerleri gibi %99,99 oranında yok etmek olduğunu belirten Başlık, "Tüm patojenlere karşı yepyeni bir savunma silahımızı ortaya koyacağız inşallah" diyerek yerli ve çok amaçlı kullanım alanına sahip bu ürünün; Hastanelerde mikrobiyal temizlik ve destek tedavi ürünü, askeri birliklerde biyolojik savunma kiti, afet bölgelerinde acil koruyucu çözüm, tarım ve hayvancılıkta antibiyotik alternatifi, kozmetik ürünlerinde doğal koruyucu içerik olarak çok yönlü kullanıma sahip olduğunu kaydetti.

ADÜ Teknokent çatısı altında geliştirilen HBX-HGM71, yalnızca yerli üretim gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin biyoteknolojik vizyonunu da temsil etmeyi hedeflediklerini belirten Başlık, "18 patentli projeden biri olan bu formülasyon, geleceğin sağlık savunma sistemlerinde yerli ve milli bir biyolojik kalkan olarak yerini almaya hazır" diye konuştu.