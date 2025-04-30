Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önce birçok il ve ilçede uygulamaya konulan Elektronik Sınav Merkezi Babaeski ilçesinde de hizmete sunuldu.

Vatandaşların randevu alarak girebilecekleri, açık öğretim kurumları sınavları, kalfalık ustalık teorik sınavları, amatör telsizcilik sınavları, motorlu taşıtlar sürücü kursiyerleri teorik sınavlarının tümü artık Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde Elektronik Sınav Merkezi’nde gerçekleşecek.

Babaeski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait binanın bir bölümünde oluşturulan Babaeski E-Sınav Merkezi’nin açılışı, Babaeski İlçe Kaymakamı Tamer Orhan Babaeski İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Özdemir, şube müdürleri ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, E-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu kursunu başarıyla tamamlayan ilçedeki görevli yönetici ve öğretmenler belgelerini aldılar. Belgelerini alan yönetici ve öğretmenler yapılacak e-sınavlarda görev alacaklar.