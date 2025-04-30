Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir şantiyede bulunan tankerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyü sınırları içinde bulunan asfalt plent tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan, şantiyede LPG tankerinde dolum sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, tankerin kupa kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Erkan Alkan, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi Recep Çotuk ve Turgutbey köyü muhtarı Hakan Yeşilpınar bölgede yangın ile ilgili incelemelerde bulundu.