Samsun'da bilim ve teknoloji alanında geleceğin teminatı olan gençleri yetiştirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü, çocukların ve gençlerin bilimle iç içe büyümesini sağlayarak onları ulusal ve uluslararası platformlara hazırlıyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Toplamda 310 öğrenci ve 57 danışman eşliğinde hazırlanan 214 proje; TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB Robot Yarışmaları, Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği ve Robosam yarışmalarına başvuru yaptı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından yarışmalara katılacak projeler netlik kazanacak.

Özgün fikirler projeye dönüşüyor

Farklı yaş gruplarından öğrenciler, Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü bünyesinde yer alan birbirinden çeşitli atölyelerde özgün fikirlerini projelere dönüştürme fırsatı buluyor. Robotik kodlamadan yapay zekâya, tasarım ve üretimden bilimsel araştırmalara kadar geniş bir yelpazede çalışma imkânı sunulan merkezlerde öğrenciler hem teorik bilgi hem de uygulama becerisi kazanıyor.