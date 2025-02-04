Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi’nde düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. 210 bilim meraklısının katıldığı etkinlik, planetaryumda gerçekleştirilen gökyüzü tanıtımı ile başladı. Katılımcılar, takım yıldızlarını, gezegenlerin yörüngelerini ve konumlarını öğrenirken, soru-cevap bölümünde de merak ettikleri konularda bilgi alma fırsatı yakaladı. Teorik bilginin ardından, teleskoplarla Ay ve Venüs’ün hilal evresi net bir şekilde incelendi. Ayrıca, Jüpiter’in katmanları ve uyduları ile Mars’ın kızıl tonu katılımcıların ilgisini çekti. Her yaştan katılımcının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.