Düzce’de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Tarımsal üretimde ülke çapında adından söz ettiren Düzce’de ‘Toprakta Bilim Var’ etkinliği düzenlendi.

Düzce Belediyesi Bilim Merkezi ev sahipliğinde ki etkinlikte tarım ve doğal ürünlerle ilgilenenler konunun uzmanları ile buluşturuldu. Her yıl 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen söyleşi ve atölyeye destek verildi. Yeni nesil tarafından doğal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi, katma değerli ürüne dönüştürülmesi ve pazarlanması konularında düzenlenen söyleşi ile başlayan programa İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri ve davetliler katıldı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Gezgin Bitkici Sevil Gülsoy Düzgün, Aronya üreticisi Melike Demirel ve Sirke Köşkü Kurucusu Emine Sezer tecrübelerini davetlilerle paylaştı. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, işlenmesi, doğal ürünlere erişim, uygun iklim ve toprak şartlarına göre ürün yetiştirme gibi konularda bilgiler paylaşan konuşmacılar, öğrencilerden gelen soruları da açıkça yanıtladı.

Özellikle kadın girişimcilerin toprağın işlenmesi ve katma değerli ürünler elde edilmesi konusunda desteklendiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun da Düzce’nin çok verimli topraklara sahip olduğunun altını çizerek üreten ve işleyen sistemi sürdürmek üzere çalışmalarının devam ettiğini ifade etti, Düzce Belediyesi Bilim Merkezi’ne etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Organizasyon söyleşi programının ardından sergi alanında kurulan atölyede ekim, dikim tekniklerinin uygulamalı olarak gösterilmesi, bitkilerden elde edilen doğal bakım ürünlerinin tanıtımı ve işlenme aşamaları hakkında bilgilerin paylaşılması ile sona erdi.