Bilecik’te Okul Spor Faaliyetleri Bilek Güreşi Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir’in katılımıyla gerçekleşen açılış seremonisinin ardından başladı.

İki gün sürecek organizasyonda, farklı illerden gelen genç sporcular bilek güreşindeki yeteneklerini sergileyecek. Turnuva, sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlarken, okul spor faaliyetleri kapsamında rekabet ortamını güçlendirmeyi hedefliyor Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılım gösteren tüm sporculara başarılar diler, organizasyonda emeği geçen öğretmenlere ve okullara teşekkür ederiz" dedi.